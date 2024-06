Buntes Programm vorgestellt So wird das Sommerstraßenfest in Schermbeck

Das Sommerstraßenfest findet am Samstag, 6. Juli, und am Sonntag, 7. Juli, auf der Mittelstraße statt. An beiden Tagen haben die Geschäfte bis 18 Uhr geöffnet. Bei schönem Wetter wollen manche Kaufleute auch vor den Geschäften den Besuchern zeigen, wie groß und vielfältig das Warenangebot ist. Durch den Veranstalter „Erlebnismarkt“ und in Kooperation mit der Werbegemeinschaft Schermbeck sowie der Wirtschaftsförderung der Gemeinde bieten weitere Verkaufsstände entlang der für den motorisierten Verkehr gesperrten Mittelstraße ein abwechslungsreiches Angebot, das zum Flanieren einlädt. „Getreu dem Motto ´Heimatshopper‘ freuen sich die Lokale des Schermbecker Ortskerns auf Ihren Besuch“, lädt die Wirtschaftsförderin Sabrina Greiwe ein. Passend zum Fest Kultur-Wein-Zeit auf dem Rathausplatz bietet das Möbelhaus Berger im Winkel zwischen der Mittelstraße und der Landwehr in Kooperation mit Schneeweißchen & Rosenrot aus Dorsten den Verkauf von Wein und Snacks an. Der Schermbecker Betrieb Olio e Vino lädt ebenfalls vor dem Geschäft zu ihren italienischen Köstlichkeiten und Weinen an. Am Sonntag wird das Sommerstraßenfest durch einen großen Hollandmarkt ergänzt. Zwölf Stände der Holländer können an der oberen Mittelstraße aufgesucht werden