Für den guten Zweck So lief das Sommerfest der Schermbecker Superhelden

Nach seiner erfolgreichen Spendenaktion für ein an Krebs erkranktes Kind im Jahre 2019 war der helfende Freundeskreis „Superhelden“ so motiviert, dass sich die Mitglieder entschlossen, auch im Jahre 2020 Geld zu sammeln, um damit „Superhelden“ zu unterstützen. So nennt der Freundeskreis Hilfsgruppen, die sich in besonderer Weise für andere Menschen einsetzen.