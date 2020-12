Rat und Ausschüsse in Schermbeck : Sitzungsunterlagen kommen auf Wunsch weiter in Papierform

Sitzungsunterlagen kommen auf Wunsch weiter in Papierform

Rat und Ausschüsse in Schermbeck

Die Nutzung von Tablets für Sitzungsunterlagen ist in Schermbeck nach wie vor nicht verpflichtend. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Schermbeck Auch fünf Jahre nach dem ersten Versuch, einen papierlosen Sitzungsdienst für die Mitglieder der Fraktionen einzurichten, ist es nicht gelungen, die Umstellung verpflichtend durchzuführen, obwohl – im Gegensatz zum Jahre 2015 – diesmal eine finanzielle Beteiligung seitens der Gemeinde angeboten wurde.

Bislang werden den Mitgliedern des Rates und seiner Ausschüsse die Sitzungseinladung, die Begleitunterlagen sowie die Sitzungsniederschriften nach individueller Entscheidung entweder in Papierversion oder auf elektronischem Wege zur Verfügung gestellt. Der Versand der Papierunterlagen verursacht Kopier- und Versandkosten und bindet zudem Personalkapazitäten. Dabei fallen jährliche Kosten in Höhe von rund 10.800 Euro an.