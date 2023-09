Schützenfest im Lühlerheim Simon Hagemes ist der dritte Schützenkönig

„Wir kommen wieder“, hatte der Schützenverein Weselerwald am Ende des zweiten Schützenfestes im Lühlerheim im September 2019 versprochen. Weil Corona im Jahre 2021 aber keine Wiederholung in einem zweijährigen Rhythmus erlaubte, mussten die schützenfestfreudigen Bewohner des Lühlerheims vier Jahre warten, bevor die Nachfolger des Königspaares Werner Beckmann und Maria Mardorf am Sonntag im dritten Lühlerheimer Schützenfest ermittelt werden konnten.