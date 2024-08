Seniorenmesse in Schermbeck Welche Hilfen den Alltag von Älteren erleichtern können

Nach der großen positiven Resonanz auf die ersten beiden Seniorenmessen in den Jahren 2018 und 2022 lädt der gemeindliche Seniorenbeirat zur dritten Seniorenmesse ein. Sie wird am Samstag, 14. September, unter dem Motto „Lebensqualität im Alter – Gesundheit-Pflege-Mobilität“ zwischen 10 und 16 Uhr im und am Rathaus veranstaltet. Kürzlich stellten die Seniorenbeiratsmitglieder Friedhelm Stoltenberg, Reiner Endemann, Dieter Rietz und Heinz-Willi Horsmann die Zielsetzung der Seniorenmesse und die 30 Aussteller vor. Das sind sechs Aussteller mehr als im Jahr 2022. Die Hälfte aller Aussteller beteiligt sich zum ersten Mal an der Schermbecker Seniorenmesse. Für die Messe wird kein Eintritt erhoben.