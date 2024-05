150 Jahre Brauchtum Zum Jubiläum der Schützen in Weselerwald gibt es wieder einen Kaiser

Bereits am Mittwoch, 8. Mai, wird der neue Kaiser Hermann Buchmann um 19 Uhr inthronisiert. Er war einer von 24 Königen des Schützenvereins Weselerwald und Umgebung, die am Sonntag angetreten waren, um einen Nachfolger für Reinhard Posser, den Kaiser des Jubiläumsjahres 1999, zu ermitteln. Beim Schießen auf den Vogel wurden nicht nacheinander Einzelteile abgeschossen. Stattdessen wurde ein kreisförmig markierter Zentralbereich so lange beschossen, bis der gesamte Vogel herunterfiel. Dieser Abschuss gelang Hermann Buchmann um 16.41 Uhr mit dem 246. Schuss. Der 76-jährige Kaiser regierte als König im Jahre 1989 mit Königin Karin Buchmann und mit den beiden Hofpaaren Horst und Mechthild Buchmann und Günther und Brigitte Kerkenpaß.