Antrommeln in Altschermbeck : Schützenfeier in abgespeckter Form

Das traditionelle Antrommeln starteten die Altschermbecker Kilianer am Sonntagabend am Altschermbecker Antreteplatz. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Auch in der Corona-Krise wird mit dem traditionellen Antrommeln auf das Kiliansfest im Juli hingewiesen. Das reduzierte Programm soll im Detail in gut zwei Wochen verkündet werden.

Zwar wird es in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie kein Kiliansfest in der üblichen Art und Weise geben. Aber die Mitglieder des Vorstandes und die Offiziere haben beschlossen, mit einigen Aktionen dafür zu sorgen, dass Schermbecks größtes Volksfest im Juli nicht in Vergessenheit gerät. Dazu gehörte am Sonntag auch das traditionelle Antrommeln.

Nach einem Begrüßungstrunk in der Gaststätte Nappenfeld begleiteten der vom Präsidenten Gregor Zens geleitete Vorstand und die Offiziere das amtierende Königspaar Bernd Becker und Ulla Bienbeck zum Antreteplatz am Altschermbecker Ehrenmal. Dort verabschiedeten sie zehn Blasmusiker, die mit Marschmusik über die Freudenbergstraße zogen, um von dort aus durch die Straßen des Altschermbecker Königreiches zu ziehen. Den Anwohnern sollte ein Vorgeschmack auf das eigentliche Schützenfest im Juli gegeben werden. Das wird in diesem Jahr – aus den bekannten Gründen – in deutlich abgespeckter Form gefeiert. Aber das traditionelle Trommeln soll die Bewohner daran erinnern, ihre Häuser in gewohnter Form zu schmücken. Am letzten Samstag im Juni findet in der Zeit zwischen 16 und 19 Uhr die Schützeneintragung auf dem Festplatz statt. Jeder Schütze bekommt neben seiner Schützenkarte statt der üblichen Biermarken ein „Verzehrpaket“.

Info Großes Volksfest steigt eine Woche nach Kilian Tradition Seit 1902 ist die Kirmes fester Bestandteil des Schützenfestes. Traditionell wird das große Volksfest am ersten Sonntag nach dem Kilianstag (8. Juli) gefeiert. Kilian war im 7. Jahrhundert ein irischer Wanderbischof.