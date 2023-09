Feuerwehr Schermbeck besetzt Führungsposition neu Henry Albedyhl soll auf Helge Dreßen folgen

Der Kreisbrandmeister Udo Zurmühlen hat inzwischen den Gahlener Brandoberinspektor Henry Albedyhl als Nachfolger vorgeschlagen, nachdem er am 9. August die Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr Schermbeck in einer nichtöffentlichen Versammlung angehört hatte. Nun müssen die Schermbecker Politiker noch den Vorschlag des Kreisbrandmeisters bestätigen. Das geschieht in zwei Schritten. Am 6. September befasst sich der Haupt- und Finanzausschuss mit der Neubesetzung der Stelle eines stellvertretenden Leiters der Feuerwehr. Er wird mit sehr hoher Sicherheit dem Gemeinderat vorschlagen, Henry Albedyhl mit Wirkung vom 1. Oktober als Ehrenbeamter auf Zeit zum stellvertretenden Leiter zu wählen. Damit wäre dann auch wieder der Löschzug Gahlen in der Leitung der Freiwilligen Feuerwehr Schermbeck vertreten.