Schalke-Fanclub aus Schermbeck feiert Jubiläum : 25 Jahre Königsblau

Im Jubiläumsjahr 2022 wird der Schalke-Fanclub Königsblaue Schermbecker von diesen Vorstandsmitgliedern geleitet. Foto: privat

Schermbeck Der Schalke-Fanclub Königsblaue Schermbecker feiert in diesem Jahr ein Jubiläum. Deshalb sind viele Aktionen geplant – zum Beispiel eine Mythos-Tour durch Gelsenkirchen oder eine Fahrt zum letzten Spieltag der Zweiten Bundesliga.

Während im vergangen Jahr der Schalke-Fanclub Königsblaue Schermbecker coronabedingt keine Jahreshauptversammlung veranstalten konnte, trafen sich die Mitglieder jetzt, um Rückschau auf 2020 und 2021 zu halten. Zu einem Highlight des Jahres 2020 wurde die Teilnahme am Schubkarren-Rennen der Kolpingsfamilie auf dem „Schlopi-Ring“. Die Nikolausfeier konnte zwar nicht in der traditionellen Form durchgeführt werden, aber der Vorstand lud die Kinder ein, sich auf dem Hof der Gaststätte Overkämping einen prall gefüllten Rucksack am Nikolaustag abzuholen. Im August 2020 konnte der Fanclub mit einer neuen Homepage an den Start gehen.

Im Jahr 2020 fand keine Übergabe des „Zeckengeldes“ statt. Stattdessen hatte der Vorstand entschieden, rund 719 Euro aus den Spenden während der Weihnachtsfeier des Jahres 2019 an die Aktion „Ein Herz für Milla“ zu überweisen. Im Jahr 2021 konnte das „Zeckenschwein“ wegen fehlender Heimspielfahrten nicht gefüllt werden. Der Fanclub wird trotzdem einen Beitrag in Höhe von rund 519 Euro an die Jugendfeuerwehr übergeben.

Info Fanclub sucht neue Mitglieder Kosten Auch in Corona-Zeiten nimmt der Fanclub Königsblaue Schermbecker gerne noch Mitglieder auf. Kinder, Jugendliche, Studierende und Arbeitssuchende zahlen sechs Euro im Jahr; ansonsten beträgt der Mitgliedsbeitrag 30 Euro pro Jahr. Für Busfahrten zahlen Nicht-Mitglieder neun Euro und Mitglieder sechs Euro. Jedes Getränk im Bus kostet 1,50 Euro.

Ende 2021 hatte der Fanclub 356 Mitglieder. 79 weibliche Mitglieder und 18 Jugendliche gehören dem Club an. Den beiden Neuanmeldungen standen sieben Austritte gegenüber. Der Vorstand hatte eigentlich mit einem stärkeren Schwund gerechnet, zumal in den letzten beiden Jahren nur insgesamt acht Fahrten zu Spielen angeboten werden konnten und der Abstieg in die Zweite Liga stattfand.

Zwei Mitglieder wurden verabschiedet. Der erste Kassierer Dustin Ziese kandidierte nach sechs Jahren aus beruflichen Gründen nicht mehr für das Amt. Das Urgestein Werner Heistermann zog sich aus beruflichen Gründen ebenfalls aus der Vereinsführung zurück. Er übernahm im Jahr 2005 von Gerd Borowski das Amt des zweiten Vorsitzenden. 2007 wurde er Vorsitzender.

Im Rahmen der Vorstandswahlen wurde Karsten Janz als Vorsitzender im Amt bestätigt, das er im Jahr 2016 von Werner Heistermann übernahm. Wiedergewählt wurden auch der zweite Kassierer Markus Rademacher, der erste Beisitzer Alex Becker, der zweite Beisitzer Ulli Halbsguth und der Geschäftsführer Peter („Picco“) Anders. Daniel Koopmann ist neuer zweiter Vorsitzender, Manuel Wenzel neuer erster Kassierer.

Mit Beginn der Saison 2021/22 wird das Busunternehmen Pollak nach 24 Jahren nicht mehr für den Fanclub zu Spielen fahren, da bereits einige Betriebssparten an ein anderes Busunternehmen verkauft wurden. Der Fanclub konnte aber das Hamminkelner Busunternehmen Termath für die Fahrten gewinnen. Mit diesem Wandel endet auch die Amtszeit des Fahrers Hans Overkämping, der abwechselnd mit Ludger Hindricksen über viele Jahre die Fahrten zur Arena auf Schalke oder zu Auswärtsspielen übernahm.

Die Satzung des Fanclubs musste ergänzt werden. Die neue Datenschutzverordnung machte eine Aktualisierung erforderlich. Sein 25-jähriges Bestehen möchte der Fanclub am 16. September feiern. Die Vorbereitungen sollen im Februar beginnen. Am 1. April plant der Club eine Mythos-Tour durch Gelsenkirchen, die unter dem Motto „Kohle, Kult & Fußball“ stehen soll. Außerdem soll es wieder eine Auswärtstour geben. Geplant ist am letzten Spieltag der Zweiten Bundesliga (15. Mai) eine Reise nach Nürnberg. Die Teilnehmer wollen am Samstag (14. Mai) in Schermbeck starten und am Montag wieder in die Heimat zurückkehren.