Nach Angriff auf Schafe Haben Wölfe zugeschlagen? – „Alle Tiere von der Wiese genommen“

Das Ehepaar Dorr hat inzwischen den RVR als Eigentümer ihrer Wiese informiert, „dass die beiden Weiden im Lichtenhagen so nicht mehr für uns nutzbar sind. Wir haben aktuell bis auf Weiteres alle Tiere von der Wiese genommen. Falls in den nächsten zwei Monaten keine Lösung umgesetzt werden kann, sind wir voraussichtlich dazu gezwungen, die Herde so weit zu verkleinern, dass wir sie allein auf unserer Weide in Damm halten können. Das wäre dann nicht mehr rückgängig zu machen.“