Treffen in Schermbeck Das plant der neue Betriebsleiter vom RVR Ruhr Grün

Ein Waldbrandbereitschaftsdienst trägt wesentlich dazu bei, dass Waldbrände möglichst früh entdeckt und schnell gelöscht werden. Der Waldbrandbereitschaftsdienst bewertet die Waldbrandgefahrenlage, teilt Feuerwächter ein, kontrolliert Hot Spots, hält Kontakt zu den Beteiligten, meldet Brände an die Feuerwehr, hilft der Feuerwehr zum Einsatzort, unterstützt die Feuerwehr, übernimmt die Brandwache in Rücksprache mit der Einsatzleitung und löscht Entstehungsbrände. Der Waldbrandbereitschaftsdienst wird je nach der Waldbrandstufe etwa von März bis Oktober tätig, in der Woche von 16 bis 19 Uhr und am Wochenende von 11 Uhr bis 19 Uhr.Zu den Feuerwächtern gehören Spaziergänger, Sporttreibende und Erholungssuchende ebenso wie etwa zehn Mitarbeiter von RVR Ruhr Grün mit geplantem Einsatz auf den Feuerwachttürmen. Die Feuerwächter werden nach Erfordernis eingesetzt, ab Wandbrandstufe 3 aber täglich von 11 bis 19 Uhr.