Jahresbilanz der Volksbank Schermbeck Erfolgreiches Geschäftsjahr trotz Krise

„Wir blicken auf ein gutes Geschäftsjahr zurück, auch wenn die aktuelle Stagflation – also das Zusammenspiel von Inflation und stagnierendem Wachstum – auf die Stimmung in der Wirtschaft drückt“, sagte Vorstandsmitglied Stefan Korte am Dienstag bei der jährlichen Pressekonferenz der Volksbank Schermbeck, an der sich auch das Vorstandsmitglied Norbert Scholtholt und die beiden Mitarbeiter Annika Dahlhaus und Wolfgang Lensing im neuen Konferenzzimmer im Erweiterungsbau beteiligten.