Spende von Rotarier und GAGU-Zwergenhilfe 45.000 Euro für eine Krankenstation in Sierra Leone

Mit einer monatlichen Spende in Höhe von 2.000 Euro sorgt der Rotary-Club für die Bezahlung der Mitarbeiter. Sachspenden wurden in den letzten beiden Jahren per Container von Deutschland aus nach Sierra Leona geschickt. Trotz der regelmäßigen Spenden reicht das Geld nicht aus, um alle Projekte dauerhaft solide finanzieren zu können, zumal sich in mehreren Bereichen innerhalb des letzten Jahres verdreifacht haben. Um so mehr freuen sich die GAGUs über eine ungewöhnlich hohe finanzielle Spende für die Krankenstation „GAGURO“: Als Stephan Proff in der vergangenen Woche im Ramirez seinen 60. Geburtstag feierte und seine 280 Gäste bat, statt eines persönlichen Geschenkes Geld für die Hilfsprojekte in Sierra Leone zu spenden, kamen 45.000 Euro zusammen.