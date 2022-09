Angebot setzt Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft : Reparatur-Service nimmt die Arbeit in Schermbeck wieder auf

Der ehrenamtlich arbeitende Reparatur-Service der Netzwerk-Gruppe der Georgsgemeinde bietet seine Hilfe im Gemeindehaus an der Kempkesstege an. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Nach einer Pause wegen der Corona-Pandemie hilft die Gruppe ihren Kunden wieder dabei, ältere und defekte Geräte vor der Mülltonne zu bewahren. Das Angebot ist unter gewissen Umständen sogar kostenlos.

Was macht man mit einem Stuhl, der nur noch drei Beine hat, mit einem Fön, der sich anhört wie ein Düsentriebwerk, mit einem alten Saba-Röhrenradio, das nach fünf Sekunden keinen Ton mehr von sich gibt, mit einem Rasentrimmer, der Schleifgeräusche von sich gibt, oder wenn man nach dem Umzug feststellt, dass die Gardinen für die neue Wohnung zu lang sind? Es gibt noch viel mehr solche Beispiele, die einen Menschen mit zwei linken Händen schlichtweg überfordern – zumal dann, wenn die Lust zum Reparieren ebenso fehlt wie das passende Werkzeug. Häufig landet dann etwas auf dem Müll, das eigentlich mit einem relativ niedrigen Aufwand vor dem Weg in den Schredder hätte bewahrt werden können.

Für solche und ähnliche Probleme bietet der Reparatur-Service des Netzwerkes der Georgsgemeinde an jedem letzten Freitag eines Monats zwischen 15 und 17 Uhr im Gemeindehaus in der Kempkesstege eine Anlaufstelle, bei der Interessierte versierte fachliche Hilfestellung bekommen können. Ein halbes Dutzend Männer beweist der Wegwerfgesellschaft seit 2015, dass Defektes nicht sofort durch Neues ersetzt werden muss. Oft ist nur eine Kleinigkeit zu reparieren.

„Der Reparatur-Service lebt von Spendengeldern, die für die Erweiterung des Angebotes zweckgebunden verwendet werden“, berichtet Ralf Bose, der unter dem Motto „Altes Bewährtes erhalten“ mit Manfred Hoyer am 28. August 2015 mit dem Reparatur-Service startete. Die Ersatzteile oder die Kosten für eine Ersatzbestellung gehen zu Lasten der Kunden. Die Gruppe möchte auf keinen Fall einen Wettbewerb zu heimischen Betrieben aufbauen. Es gehe vielmehr darum, jenen Menschen zu helfen, die in Fachbetrieben erfahren, dass eine Reparatur zu aufwendig sei oder dass man keine Ersatzteile mehr habe. In solchen Fällen wollen die ehrenamtlichen Handwerker besonders gern aktiv werden.

Die nächsten Termine sind am 30. September, am 28. Oktober und am 25. November. Damit das Team besser planen kann, ist eine Voranmeldung der Geräte erforderlich: entweder per Mail an reparaturservice@netzwerk-schermbeck.de oder per Handy unter 015779713293 (Bose) oder 015141463247 (Hoyer).