Auf der Kirchstraße in Schermbeck-Gahlen Rennradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wie die Polizei mitteilt, befuhr am Donnerstag gegen 18.35 Uhr ein 61-jähriger Mann aus Kempen die Kirchstraße in Fahrtrichtung Bruchstraße. An einer Engstelle bremste er sein Fahrzeug ab, um einen entgegenkommenden Lkw passieren zu lassen. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der 44-jährige Rennradfahrer aus Dinslaken auf das Auto des Kempeners auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Radfahrer gegen einen entgegenkommenden Lkw geschleudert und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte den Dinslakener in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach erster Einschätzung nicht. Die Kirchstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis gegen 20.15 Uhr gesperrt.