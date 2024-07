Einsatz für Rettungshubschrauber In Schermbeck-Dämmerwald Radfahrerin (77) bei Kollison schwer verletzt

Wie die Polizei mitteilt, war die Radfahrerin mit ihrem Mann (79) auf der Straße Lohrweg in Richtung Dämmerwald unterwegs. Beide fuhren nebeneinander. Der 79-Jährige, der rechts neben seiner Frau fuhr, wollte gegen 18.50 Uhr in Höhe der Straße Fuhlenbeek nach links abbiegen. Die Frau kollidierte hierbei mit dem Fahrrad ihres Mannes, stürzte und verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Das Team eines alarmierten Rettungswagens versorgte die Frau am Unfallort. Dann wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.