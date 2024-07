Schermbecker beteiligten sich am Raderlebnistag Radler konnten sich für vier Fahrrad-Routen entscheiden

Am Stand auf dem Rathaus-Vorplatz hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, sich ab 10 Uhr für eine von vier Routen anzumelden. Diesmal konnten sich die Radler an dem Anmeldestand digital registrieren. Dazu musste ein QR-Code eingelesen werden und die E-Mail-Adresse eingegeben werden. Es gab keine Starterkarten mehr. Teilnehmen konnten Radler auch ohne eine Registrierung. Allerdings konnten sie nicht an der üblichen Verlosung teilnehmen und in der Statistik der Gesamtteilnehmer erfasst werden. An ihrem Stand hat die gemeindliche Tourismusmanagerin Birgit Lensing rund 90 Teilnehmerbändchen herausgegeben. Hinzu kamen etliche Radler, die ohne ein Teilnehmerbändchen starteten.