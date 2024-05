Rademacher ist neuer Bezirksdienstbeamter Ein Bindeglied zwischen Bürgern und Polizei

Seit dem 22. März 2024 ist Markus Rademacher neuer Bezirksdienstbeamter der Polizei auf Schermbecker Straßen unterwegs. Am Donnerstag wurde der Nachfolger des bisherigen Bezirksdienstbeamten Percie Hagenau in seinem Büro im Alten Rathaus von seinen Vorgesetzten vorgestellt: von Egbert Doernemann, dem Leiter der Polizeiwache Ost, vom Polizeihauptkommissar Michael Günther, dem Leiter des Bezirksdienstbezirkes Ost, vom Polizeidirektor Wolfgang Tühl, von Ulrich Kühn von der Polizei Abteilung beim Kreis Wesel, der am Donnerstag den erkrankten Landrat Ingo Brohl vertrat.