Projekt in der Schermbecker Gesamtschule : Schulmensa will Essensreste vermeiden

Die Mensa der Gesamtschule bietet täglich zwischen 120 und 140 Kindern und Lehrern eine abwechslungsreiche Kost an. Die Gäste können sich mittlerweile selbst bedienen. So gibt es weniger Reste. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Die Menge der Reste in der Gesamtschul-Mensa soll sinken. Verbraucherzentrale startet mit der Schule ein Projekt.

Ein Erfolg in der Vermeidung großer Essens-Restanteile ist bereits durch eine Umorganisation gelungen. Als den Schülern noch das Essen vom Ausgabe-Team auf den Teller gelegt wurde, blieb sehr viel mehr übrig als jetzt. Inzwischen bestimmen die Kinder selber, was sie beim Gang entlang der Auslagen auswählen. Auf die Vermeidung von Essensresten braucht sich das Projekt „Mehr-Wert-Konsum“ also weniger zu konzentrieren. Stattdessen kann die Überlegung in den Vordergrund gerückt werden, wie man eine Lebensmittelverschwendung vermeiden kann. Dazu werden jetzt zehn Tage lang die Essgewohnheiten der Kinder beobachtet. Durch Messungen soll der prozentuale Anteil des Überangebots ermittelt werden. Am Ende werden die Werte analysiert. Gemeinsam wird untersucht, welche Folgerungen für die Bewirtschaftung der Mensa gezogen werden können. „Das Optimierungspotenzial wird untersucht“, nannte Blumenthal als wichtige Zielsetzung. Sie hat signalisiert, dass Mitarbeiter der Verbraucherzentrale mit dem Mensa-Team erörtern könnten, inwieweit man das Essensangebot klimafreundlicher gestalten kann. In Unterrichtseinheiten könnten die Mitarbeiter auch die Schüler für dieses Anliegen sensibilisieren.