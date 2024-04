Silbernes Priesterjubiläum Fröhliche Tänze in der Ludgeruskirche

Als Vertreter der politischen Gemeinde Schermbeck blickte Bürgermeister Mike Rexforth auf die Zusammenarbeit mit Pastor Muppala in den letzten zehn Jahren zurück, bevor er sich mit dem gut ausgefüllten Arbeitstag Muppalas befasste. „Eine Herzensangelegenheit für dich ist besonders in der Pastoral auf die Menschen, Gruppen und Gemeinschaften zuzugehen“, stellte Rexforth fest und fügte hinzu, „mit Familien, Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, macht dir unglaublich viel Spaß. Die Nähe zu den Menschen, sie zu erleben, die Zukunft unserer Gemeinde zu gestalten, liegt dir ganz besonders am Herzen.“ Rexforth erinnerte an den vielfältigen Aufgabenkatalog des Pastors, sei es in der Betreuung der zahlreichen ehrenamtlichen Gruppen oder als Seelsorger „in vielen Lebenslagen, ganz besonders bei der Trauerbegleitung, der Bewältigung von Ängsten und Nöten unserer herausfordernden Zeit zu versuchen, Trost und Hoffnung zu schenken. „Ich hoffe, lieber Xavier“, wünschte Rexforth dem 50-jährigen Pastor Muppala, „dass du die Kraft behältst, der zu bleiben, der du bist: ein Vertrauter und Unterstützer für Jung und Alt, für Groß und Klein, ein Mensch mit offenem Ohr und noch offenerem Herzen.“