Corona sorgte für leere Kassen : Pfadfinder aus Schermbeck erhalten zwei Spenden

Die ehemaligen Pfadfinder Michael Leisten (l.) und Thomas Bikowski (r.) überreichten zwei Spendenbeträge an die Stammesleiter Manuel Schmidt (2.v.l.) und Katharina Klein (2.v.r.). Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Ehemalige haben auf einem Treffen entschieden, 1000 Euro an den Stamm St. Georg zu überreichen. Mitarbeiter aus dem Rathaus verzichteten zudem auf die Cent-Beträge ihres Gehaltes. Wofür das Geld jetzt dringend benötigt wird.

Gleich zwei Spenden hat der Pfadfinderstamm St. Georg am Mittwoch erhalten. Die 1145 Euro, die den beiden Stammesleitern Manuel Schmidt und Katharina Klein überreicht wurden, können die Pfadfinder gut gebrauchen, um in der Begegnungsstätte Renovierungsarbeiten durchführen zu können. Den größten Betrag haben Michael Leisten und Thomas Bikowski überreicht. Im Rahmen eines Treffens ehemaliger Pfadfinder, das im November stattfand, haben die etwa 40 Gäste auf die Zurückzahlung nicht benötigter Teile der Umlage verzichtet, sodass 1000 Euro überreicht werden konnten.

In seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender des Personalrates der Gemeindeverwaltung übergab Michael Leisten weitere 145 Euro an die Pfadfinder. Jahrelang verzichteten die Mitarbeiter auf die Cent-Beträge in ihrem Gehalt. Das wird zwar aus arbeitstechnischen Gründen jetzt nicht mehr praktiziert, aber die Mitarbeiter spendeten in eigener Regie die Cent-Beträge, sodass 145 Euro zusammenkamen. „Wir können das Geld gut gebrauchen“, dankte Manuel Schmidt den Spendern und verwies auf die geringen Einnahmen in den vergangenen beiden Jahren.

Info Pläne der Pfadfinder für das Jahr 2022 Veranstaltungen In diesem Jahr wird es wieder ein Sommerlager geben. In der Zeit vom 18. bis 30. Juli fahren die Pfadfinder in die belgische Ortschaft Loppen bei Brügge. Im Spätsommer wollen die Pfadfinder zudem ein Sommerfest feiern.

Ein Stück Normalität wird inzwischen wieder in der Begegnungsstätte am Prozessionsweg praktiziert. Über 100 Pfadfinder werden in den Jugendgruppen „Eichhörnchen“, „Wölflinge“, „Juffis“, „Pfadis“ und „Rover“ von den Gruppenleitern angehalten, nach den Grundsätzen der Pfadfinderbewegung zu leben. In den Truppstunden machen sie Feuer, schnitzen, spielen, bauen Lagerbauten und knoten, wandern draußen, basteln, braten, grillen und kochen, lesen Fährten und Wegzeichen, üben das Orientieren mit Kompass und Karte, planen zusammen Übernachtungen und Zeltlager, machen Stockbrot und vieles mehr.

Das alles passiert in und am 1997 eingeweihten Pfadfinderhaus. Es bietet alles, was die Pfadfinder brauchen, um den Truppstundenalltag zu gestalten. Neben mehreren Truppräumen befinden sich ein großer Saal und eine Küche im Gebäude. Vor dem Haus befinden sich ein Parkplatz, daneben eine Spielwiese mit Feuerstelle und eine Sitzecke. Hinter dem Haus können ein Fußballplatz und ein Grillpavillon genutzt werden. Das Pfadfinderhaus kann auch für Feiern, für ein Pfadfinderwochenende und für Veranstaltungen gemietet werden; ein entsprechendes Kontaktformular findet sich auf der Homepage www.dpsg-schermbeck.de.