Kostenpflichtiger Inhalt: Interview mit Pastor Honermann : „Es ist ein Loslassen in Dankbarkeit“

Klaus Honermann hat künftig mehr Zeit für seine Hobbys Fotografieren und Malen. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Am Samstag in der Vorabendmesse und am Sonntag im Hochamt nimmt Pastor Klaus Honermann Abschied von St. Ludgerus Schermbeck. Er zieht nach Xanten und steht der Region für Gottesdienste zur Verfügung.