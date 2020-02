Schermbeck : Oberst-Wechsel bei Gahlener Schützen

Gahlen Bei der Versammlung des Allgemeinen Bürgerschützenvereins Gahlen standen Beförderungen und die Planung des Schützenfestes auf dem Programm.

Schriftführer Jörg Rademacher ließ die vergangene Schützensaison Revue passieren. Höhepunkt des abgelaufenen Jahres war zweifelsohne das dreitägige Schützenfest, in dessen Verlauf die Majestäten Heinz-Bernd Rumswinkel und Melanie Schürmann die Regentschaft an Phillip Uhlenbruck und Lena Großblotekamp übergaben.

Ehrenmitglied Friedhelm Schwenzfeier leitete den ersten Teil der Vorstandswahlen. Der bisherige Königsadjutant Dominik Schneider wurde neuer Oberst. Er stammt aus einer schützenfestfreudigen Familie und gehört dem Schützenverein seit 20 Jahren an. In den Jahren 2003 bis 2013 war er Feldwebel und seit 2013 Oberstadjutant.

Tag der offenen Tür in Diersfordt : 50 Jahre Sportschützen in Diersfordt

Die Planungen für das Schützenfest in diesem Jahr sind weitgehend abgeschlossen. Das Fest wird in der Zeit vom 19. bis 21. Juni gefeiert. Erstmals hat der Verein drei Tanzkapellen verpflichtet. Am Freitagabend spielt die Kapelle Musica é zum Tanz auf. An den anderen Tagen wollen die Musiker von 6th Avenue und die Gruppe Casa Novas für Stimmung sorgen. Bei den Umzügen spielen das Tambourkorps Möllen und erstmals die Niederrheiner Gipfelstürmer Marschmusik.