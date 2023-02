Polizei nimmt in Schermbeck Obdachlosen fest Wie im Film: Dieb klaut Pick-up und baut einen Unfall

Gegen 8.25 Uhr hatte am Freitag ein 40-jähriger Autofahrer aus Steinfurt seinen VW Amarok Pick-up an der Straße Heggenkamp abgestellt, um seinen Anhänger abzuhängen. Den Autoschlüssel ließ der Mann dabei stecken. Hiernach schob er kurz den Anhänger weg. Als er zurückkam, sah er, wie ein Fremder auf dem Fahrersitz Platz genommen hatte und den Wagen startete. Der Steinfurter lief hinter dem Pick-up her, rief noch „Stopp“, um den Fremden zum Anhalten zu bewegen. Doch der fuhr unbeirrt weiter.