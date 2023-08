Fest der Blasmusik in Schermbeck Mehrere Gruppen sorgten für ein musikalisches Nonstop-Programm

In seiner Predigt befasste sich Muppala mit der Bedeutung der Musik für die Menschen. „Musik verbindet die Menschen in guten und in schweren Zeiten, und das lebenslang“, stellte Muppala fest. Er erinnerte an eine Oration im kirchlichen Stundengebet, in dem es heißt: „Gott, mach mein ganzes Leben zu einem Loblied deiner Herrlichkeit. Muppala: „In diesem Herzensgebet spielen Trauer, Klage, Dankbarkeit, Fragen, Zorn und viele andere Gefühle eine Rolle. Mit Musik können die Menschen ihre Gefühle ausdrücken.“