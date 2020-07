In Schermbeck-Gahlen : Endspurt für günstigen Anschluss ans Glasfasernetz

Die Bewohner von Gahlen sollen schnelles Internet bekommen. Foto: dpa/Guido Kirchner

Gahlen Kurz vor dem 31. Juli fehlen noch Dammer Haushalte im nicht geförderten Bereich, die einen Vertrag für den Anschluss an das Glasfasernetz abschließen müssten, damit jeder Anschluss nur maximal 500 Euro kostet. In einem Schreiben an die Bevölkerung wirbt der Bürgermeister noch einmal intensiv, damit eine ausreichende Zahl von Haushalten sich für einen Glasfaseranschluss entscheidet.

Von Helmut Scheffler

„Aktuell liegen wir in Damm bei nur 54 der geforderten 75 Prozent. Es fehlen noch 40 Verträge bei acht Tagen Restlaufzeit“, ermuntert Mike Rexforth die Dammer Haushalte, die im nicht geförderten Bereich liegen, einen Anschluss an das Glasfasernetz zu beantragen. Wenn bis zum 31. Juli die fehlenden Unterschriften gegeben werden, dann bekommen alle Antragsteller einen Anschluss, der nur 500 Euro kostet. Fehlen erforderliche Unterschriften, dann wird ein Anschluss, falls er überhaupt zustande kommen kann, wesentlich teurer. Bislang geht man dabei von etwa 3000 Euro aus.