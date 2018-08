Schermbeck : Neuer Hörspiel-Spaß für die Jüngsten

Mike und Ann-Kristin Rexforth brachten ihre beiden Kinder Hanna und Frieda mit und überreichten Büchereileiterin Monika Schlebusch (r.) ein Geschenk. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Ann-Kristin und Mike Rexforth bereichern das Medienangebot der Bücherei Schermbeck: In der Kinderabteilung steht jetzt eine würfelförmige „Toniebox“.

„Es war eine gute Entscheidung, die Büchereien zusammenzulegen“, stellte Bürgermeister Mike Rexforth fest, als er am Mittwoch zusammen mit seiner Frau Ann-Kristin und den beiden Kindern Hanna und Frieda die Bücherei an der Erler Straße besuchte, um auf den Tag genau vier Monate nach der Eröffnung der Bücherei der Leiterin Monika Schlebusch zum erfolgreichen Start zu gratulieren.

Seine Glückwünsche verband das Ehepaar Rexforth mit der Überreichung eines Geschenkes. Die Heranführung von Kindern an klassische und moderne Medien hält die gelernte Erzieherin Ann-Kristin Rexforth für eine wichtige Aufgabe innerhalb der Erziehung von Kindern. Da dreijährige Kinder noch nicht selbst lesen können, wenn sie mit Mama oder Papa in die Bücherei kommen, wird für Kleinkinder in der Regel eine Kiste mit Bilderbüchern angeboten.

In der Bücherei an der Erler Straße gibt es nun eine Alternative für die jüngsten Besucher. In der Kinderabteilung steht jetzt eine würfelförmige „Toniebox“. Nimmt man eine der acht zugehörigen Personen-Figuren und stellt sie mitten auf den Würfel, dann erkennt ein NFC-Chip im Inneren der Box die jeweils aufgesetzte „Tonie“-Figur und weiß dann, was abgespielt werden muss. Das können all die Hörspiel-Dateien sein, die man früher mit CDs oder DVD-Playern abgespielt hat. Allerdings ist die Bedienung wesentlich einfacher, so dass sogar Dreijährige ganz leicht ihre Lieblingsgeschichten selbst auswählen und starten können. „Wir haben etwas Klassisches und etwas Modernes ausgesucht, etwas für kleinere Kinder und etwas für größere“, begründete Ann-Kristin die Auswahl der acht „Tonies“, zu denen Peter und Heidi ebenso gehören wie die Sendung mit der Maus, der Räuber Hotzenplotz, ein Dinosaurier, Märchen und Pferde. Vielleicht gibt es ja weitere Sponsoren, die eine „Toniebox“ für etwa 80 Euro oder einen „Tonie“ für etwa 15 Euro zur Verfügung stellen.

Die „Toniebox“ ist Bestandteil von rund 5000 Medien, die in der Bücherei angeboten werden. Die Hälfte der Medien wendet sich vor allem an Kinder und Jugendliche, die andere Hälfte an die Erwachsenen. Weil in der neuen Bücherei weniger Platz als in der ehemaligen Kommunalbücherei zur Verfügung stand, musste Monika Schlebusch gemeinsam mit den 16 ehrenamtlichen Helfern eine Auswahl treffen. „Wir haben dabei offensichtlich die richtige Auswahl getroffen“, bewertete Monika Schlebusch in der Rückschau die Auswahl der Medien. Zudem bestehe die Möglichkeit, Leserwünsche bei der nächsten Bestellung zu berücksichtigen. Etwa alle sechs Wochen werden neue Medien bestellt.



Finanziell ist die Bücherei gut ausgestattet. „Das ist deutlich mehr, als der Kommunalbücherei für die Medienbeschaffung zur Verfügung stand“, stellte der Bürgermeister fest, als Monika Schlebusch die jetzigen Finanzierungsmöglichkeiten schilderte. Über die Gemeinde, die Kirche und die Sparkasse fließen der Bücherei jährlich 6000 Euro zu. Hinzu kommen die zehn Euro, die Erwachsene jährlich für den Leseausweis zahlen müssen. „Wir haben jetzt schon 260 Leser“, freut sich Monika Schlebusch über die gute Resonanz. Besonders freut es sie, dass ein Teil jener Leser zurückgewonnen werden konnte, der nach der Schließung der Kommunalbücherei zur Dorstener Bücherei ausgewichen war. „Ich werde hier nicht von Büchern erdrückt“, hat ihr kürzlich ein Leser gesagt, um den besonderen Reiz der Schermbecker Bücherei zu kennzeichnen.

Andere lobten das Engagement der Ehrenamtler, die dafür sorgen, dass die Bücherei an vier Tagen in der Woche geöffnet werden kann: und zwar montags und donnerstags von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr, samstags von 9.30 bis 12.30 Uhr und sonntags von 11.30 bis 12.30 Uhr. Kinder und Jugendliche erhalten einen kostenfreien Leseausweis. Die Leihfrist beträgt vier Wochen.