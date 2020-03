Schermbecker Politik entscheidet : Neuer Einstiegsort für Kanuten an der Lippe geplant

Schermbeck Die bisherige Einstiegsstelle an der Maassenstraße in Schermbeck wird zurückgebaut. Die Politik entscheidet.

(hs) In absehbarer Zeit wird es eine neue Kanu-Anlegestelle an der Lippe geben. Mit großer Mehrheit beschloss der Haupt- und Finanzausschuss, die Verwaltung möge Angebote für Planungsleistungen einholen und dem Bau- und Liegenschaftsausschuss vorlegen. In Abstimmung mit den zuständigen Behörden sowie Straßen NRW und dem Lippeverband soll der bisher geduldete Ein- und Ausstieg an der Maassenstraße zurückgebaut werden (wir berichteten). Als Ersatzmaßname für die Schließung des stark nachgefragten Einstiegsstelle an der Maassenstraße soll eine neue Ein- und Ausstiegsstelle geschaffen werden. Diese Stelle befindet sich etwa 500 Meter östlich der Lippebrücke in unmittelbarer Nähe des Forellenzentrums Naroda, und zwar auf der Südseite der Lippe. Hier verkehrte früher die Lippefähre zwischen Schermbeck und Gahlen.