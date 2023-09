Zusammenstoß Motorradfahrer bei Unfall in Schermbeck schwer verletzt

Ein 26-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Schermbeck (Kreis Wesel) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kollidierte der Motorradfahrer am Sonntagabend an einer Kreuzung mit dem Auto einer 40 Jahre alten Fahrerin, die an der Kreuzung abbiegen wollte. Der Motorradfahrer sei dann gestürzt und habe sich schwer verletzt. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Warum es zu dem Zusammenstoß kam, war zunächst unklar.