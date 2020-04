Schermbeck : Mit Steinschleuder auf Gesamtschul-Fenster geschossen

Schermbeck Vermutlich mit einer Steinschleuder haben bislang unbekannte Täter auf vier Fenster der Schermbecker Gesamtschule geschossen und diese beschädigt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Hausmeister der Schule den Schaden am Montagmorgen bei der Begehung festgestellt und ihn der Polizei gemeldet. Letztmalig hatte er am Freitagnachmittag in der Schule an der Schloßstraße nach dem Rechten geschaut. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen könnten die Täter mit einer Zwille (Steinschleuder) auf die Scheiben und Fensterrahmen geschossen haben. Mögliche Zeugen melden sich bei der Polizei in Hünxe unter der Rufnummer 02858 918100.