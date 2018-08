Schermbeck: Mit dem Rad zum Treff der Kolpingfamilien in der Widau

Schermbeck Mit einem Gottesdienst in der Ludgeruskirche, der von den Pastoren Klaus Honermann und Xavier Muppala gestaltet wurde, begann die Zusammenkunft.

Ein festes Programm gab es nicht. „Die Gruppen berichten aus ihrer Arbeit und erfahren im Gegenzug von den anderen Gruppen, was sich in ihrer Arbeit bewährt hat“, beschrieb Christa Hülsdünker eine wichtige Zielsetzung des Treffens. Ähnlich sah das Christoph May, der Geschäftsführer des Bezirksverbandes Dorsten. Die Begegnung sei wichtig, weil man Impulse für die zukünftige Arbeit in der eigenen Kolpingfamilie erhalte. An diesem Tag konnte auch die Kolping-Begegnungsstätte in der Widau besichtigt werden.

Auch anstehende Termine wurden bekanntgegeben. Am 2. September beispielsweise veranstaltet der Bezirksverband die Meisterschaft im Kegeln in der Holsterhausener Gaststätte Adolf. Am 18. September geht es bei der Bezirksvorstandssitzung in der Heilig-Kreuz-Kirche in Altendorf-Ulfkotte um eine Modernisierung der Satzung. Das Quizzturnier des Bezirksverbandes richtet in diesem Jahr die Kolpingfamilie Rhade am 27. Oktober aus.