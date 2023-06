Millionen-Investitionen in Schermbeck Wie soll die Grundschule künftig aussehen? Drei Varianten stehen zur Auswahl

Dreieinhalb Jahre hat es gedauert, bis sich der Ausschuss mit der Bildung eines zentralen Schulstandortes an der Weseler Straße auf der Basis eines Planungsbüros befassen konnte. Architektin Florence Verspay von der Hausmann Architektur GmbH in Aachen stellte in der Sitzung den „Schulbauberatungsprozess für die Grundschule Schermbeck im Rahmen der Zusammenführung beider Teilstandorte“ vor. Die 80-seitige Dokumentation kann auch auf der Homepage www.schermbeck.de eingesehen werden, wenn man die Sitzungsvorlage vom 1. Juni aufruft.