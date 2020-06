Schermbecker Planungsausschuss : Innovative Wohnkonzepte für „Spechort“

In der Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses wurde ein Konzept für die Bebauung des Wohngebietes Spechort in Schermbeck vorgestellt. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck In dem drei Hektar großen Baugebiet in Schermbeck sollen auf 60 Grundstücken insgesamt 80 Wohneinheiten entstehen. Bis Ende Juni hat die Politik Zeit, Anregungen zum Konzept einzureichen.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nummer 55 „Wohnbebauung Spechort“ in Schermbeck hat der gemeindliche Planungs- und Umweltausschuss in seiner jüngsten Sitzung vertagt. Nach Auffassung der Politiker gab es noch Beratungsbedarf. Die Wohnbebauung Spechort soll im Winkel zwischen Erler Straße und der Straße Im Bruch entstehen.

Als Geschäftsführer der Wolters Partner Stadtplaner GmbH stellte Diplom-Ingenieur Carsten Lang in der Sitzung ein Bebauungskonzept vor. In dem Baugebiet, das drei Hektar groß ist, sollen auf 60 Grundstücken insgesamt 80 Wohneinheiten entstehen. Es werden überwiegend Einfamilienhäuser geplant. Daneben besteht die Möglichkeit, in angemessenem Umfang Wohnungen in Mehrfamilienhäusern zu schaffen. Der Planer sieht Möglichkeiten zur Integration von innovativen Wohnkonzepten für Mehrgenerationen-Wohnen und für junge Familien.