Treffen auf dem Parkplatz Mehr als 200 Oldtimer vor dem Schermbecker Rathaus

Das Oldtimer-Treffen, das die Oldtimerfreunde Schermbeck zum ersten Mal am Ostersonntag auf dem Parkplatz am Schermbecker Rathaus veranstalteten, übertraf die Erwartungen der Veranstalter. „Wir sind mehr als zufrieden“, fasste der Vorsitzende Sven Schlei am Ende der sechsstündigen Präsentation mindestens 30 Jahre alter Fahrzeuge zusammen. Etwa 200 historische Fahrzeuge kamen im Laufe des Tages zum Treffen, bevor ihre Fahrer und Begleiter ihre Oster-Tour fortsetzten.