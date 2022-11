Neueröffnung im Schermbecker Gewerbegebiet Hufenkamp : Megastore für alles, was sich Reiter wünschen

Sabrina Greiwe von der Wirtschaftsförderung Schermbeck gratulierte dem geschäftsführenden Gesellschafter Frank Schmeckenbecher ebenso wie Betriebsleiterin Juliane Storm (r.) und ihrer Stellvertreterin Caroline Wolff (l.) zur Neueröffnung im Gewerbegebiet Hufenkamp. Foto: Scheffler

Schermbeck Im Schermbecker Gewerbegebiet am Hufenkampweg hat die Firma Krämer Pferdesport eine Filiale eröffnet. Das Unternehmen aus Baden-Württemberg ist überzeugt, am Rande des Ruhrgebiets erfolgreich zu sein.

Im Schermbecker Gewerbegebiet gibt es ein neues Geschäft. Krämer Pferdesport wurde Anfang September am Hufenkampweg eröffnet. Nun besuchte Sabrina Greiwe als Vertreterin der Wirtschaftsförderung das Unternehmen, um dem geschäftsführenden Gesellschafter Frank C. Schmeckenbecker nachträglich zur Fertigstellung des Betriebes zu gratulieren.

In dessen Streifzug durch die 55-jährige Firmengeschichte wurde das enorme Wachstum der Firma deutlich. Angefangen hat alles im Jahre 1967, als der damals 65-jährige Großkaufmann und Amateur-Dressurreiter Richard Krämer in Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz) den Krämer-Sattelimport und das Versandhaus für den Pferdesport gründete. Der Bedarf an erschwinglichen und qualitativ hochwertigen Sätteln war so hoch, dass immer neue Mitarbeiter eingestellt wurden und das Sortiment kontinuierlich erweitert werden konnte.

Info Betriebsleitung ist fest in Frauenhand 25.000 Artikel In dem erst kürzlich eröffneten Schermbecker Megastore von Pferdesport Kramer, der montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 17 Uhr geöffnet ist, sind elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Leiterin ist Juliane Storm, stellvertretende Leiterinnen sind Caroline Wolff und Annette Brock. Die Belegschaft sorgt nach Angaben der Firmenleitung für den Verkauf von mehr als 25.000 Artikeln von mehr als 200 Herstellern.

1973 trat Heinrich Schmeckenbecher die Nachfolge an. Die Firmenzentrale siedelte nach Hockenheim in Baden-Württemberg um, wo heute in zweiter und dritter Generation der Familie Schmeckenbecher und der Familie Stricker auf mehjr als 40.000 Quadratmetern Artikel rund um den Reitsport entwickelt, vertrieben und verkauft werden. Mit rund 1000 Mitarbeitern beliefert Krämer Pferdesport mittlerweile mehr als eine Million Reitsportler in Deutschland, Österreich, Frankreich, Großbritannien, Luxemburg und über die Tochtergesellschaft Felix Bühler auch in der Schweiz.

„Die Leidenschaft zum Pferd und ein respektvoller Umgang mit unserer Kundschaft und innerhalb des Teams zeichnen uns aus und schaffen eine angenehme Atmosphäre“, betont Frank Schmeckenbecher. Neben dem lukrativen Versandhandel wurden in den vergangenen Jahren an vielen deutschen, österreichischen und französischen Standorten Megastores mit jeweils bis zu 1300 Quadratmetern Verkaufsfläche eröffnet.

Dort, wo der Versandhandel relativ wenig angenommen wird, setzt die Firma verstärkt auf den Direkthandel. So wurde auch Schermbeck zum Standort eines Direkthandels. Die Standorte werden so gewählt, dass sie etwa 50 bis 60 Kilometer voneinander entfernt sind. Der nächste niederrheinische Megastore befindet sich im linksrheinischen Neukirchen-Vluyn.

Im Gespräch mit der Wirtschaftsförderung der Gemeinde wurde auf ein geeignetes Grundstück im Gewerbegebiet Hufenkamp verwiesen. „Der Standort besitzt mehrere Vorteile“, begründet Frank Schmeckenbecher die Entscheidung für Schermbeck. Über die Bundesstraße 58 mit dem Anschluss an die Autobahnen 31 und 3 kann die Firma schnell erreicht werden. Außerdem liegt der Schermbecker Standort im Berührungsfeld des bevölkerungsstarken Ruhrgebietes und des ländlichen Raumes mit seinen vielen Reitervereinen und gewerblichen Vermietern von Reitställen.

Neben den großen Marken der Reitsportbranche finden sich in dem Sortiment auch Labels wie die Wanderreitmarke Twin Oaks. Als Spezialist bietet die Firma über 300 verschiedene Reithosen, Spezialausrüstungen für die Vielseitigkeitsreiterei und fast 200 verschiedene Sättel an. Daneben findet man auch eine große Auswahl an Stall- und Weidebedarf, Pferdedecken, Trensen und weiteren Ausrüstungsstücken für Pferd und Reiter.

Alle Produkte, die man über die Homepage www.kraemer.de bestellen kann, findet man auch im Megastore am Hufenkampweg 8.