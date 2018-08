Schermbeck: Marlies Daniels stellt in Ludgeruskirche aus

Schermbeck : Aufstrebendes Blau in Ludgeruskirche

Pastor Klaus Honermann und Marlies Daniels neben dem Bild „Aufstrebendes Blau“ in der Ludgeruskirche. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck 5,80 Meter hoch und 1,65 Meter breit ist ein Bild, das hinter dem Taufbecken im Altarraum der Ludgeruskirche hängt und bis Ende Oktober bleiben soll.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helmut Scheffler

Die Besucher der Kunstausstellung „ZeitenLauf“, die in der Zeit vom 30. Juni bis 9. Juli in der Kaue der ehemaligen Zeche Leopold in Dorsten stattfand, kennen das Bild der niederländischen Künstlerin Marlies Daniels, die mit anderen Künstlerinnen und Künstlern der Gruppe „Breitengrad“ die Dorstener Ausstellung gestaltete.

Daniels wurde 1966 in Stiphout geboren, sie lebt und arbeitet seit 1992 in Deutschland. Sie studierte Mode und Textildesign an der Montaigne Akademie in Amsterdam. Danach begann ihre Karriere als Textildesignerin und selbstständige Mosaikkünstlerin. „Schon während des Studiums habe ich an Mosaiken gearbeitet und gezeichnet“, erinnert Daniels an ihre frühe Begegnung mit der Bildenden Kunst. Sie hat auch eine Ausbildung in Bildender Kunst bei Markus Lüpertz und Jerry Zenuik absolviert. Beeinflusst von ihren Mosaiken, bestehen ihre abstrakten Bilder aus Linien und farbigen Flächen. Ihr Bildstil zeichnet sich durch helle Farben und eine dynamische Komposition aus. In Hamburg, Stuttgart, Ulm und Kattowitz waren ihre Bilder schon vor der Ausstellung in Dorsten zu sehen.

Das Bild in der Ludgeruskirche, das die Künstlerin mit dem Titel „Aufstrebendes Blau“ versehen hat, hat Pastor Klaus Honermann während seines Besuches der Ausstellung sofort beeindruckt. Zu Hause reifte der Gedanke, die Künstlerin zu bitten, das Bild eine Zeit lang für die Ludgeruskirche zur Verfügung zu stellen. Dieselbe Idee hatte die Malerin, nachdem ihr die Künstlerin Regina Schumachers von Ausstellungen ihrer Bilder in St. Ludgerus erzählt hatte, und so kreuzten zwei E-Mails mit demselben Gedanken einander. Die Anordnung des Acryl-Bildes, in dem auch Japan-Papier mit verarbeitet wurde, um besondere Effekte zu erzeugen, in unmittelbarer Nähe zum etwa 500 Jahre alten Taufbecken passt schon allein wegen der Farbe Blau hervorragend. Bild und Taufbecken scheinen in eine Art Dialog zu treten. Blau ist die Farbe des Wassers, Blau ist zugleich die Farbe des wolkenfreien Himmels.



zurück

weiter

Das Taufbecken begegnet den Menschen beim Beginn des Lebens auf der Erde. Der Himmel ist seit jeher der Traum der Menschen für den Aufenthalt am Ende des irdischen Lebens. Der Längenvergleich zwischen Taufbecken und Bild und der Vergleich zwischen Diesseits und Jenseits machen deutlich, dass das Diesseits für einen Menschen die wesentlich kürzere Aufenthalts­spanne umfasst. „Es ist ein Bild, über welches man prächtig meditieren kann“, freut sich Honermann.

Zur intensiven Auseinandersetzung mit dem Bild regt Pastor Honermann an. Er selbst hat nach dem intensiven Betrachten des Bildes seine Gedanken in einem Gedicht mit dem Titel „Lebendiges Wasser“ zusammengefasst. Darin werden Assoziationen zum Wasser als der Quelle des Lebens ebenso geweckt wie Gedanken zum Wasser, das aus der Herzwunde des sterbenden Jesu am Kreuze floss.