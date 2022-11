Aktion in Schermbeck : Das ist beim Marktplatz der Hilfe geplant

Die Vertreter der teilnehmenden karitativen Gruppen stellten im Gemeindehaus in der Kempkesstege ihre Aktivitäten beim 17. Marktplatz der Hilfe vor. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Beim Marktplatz der Hilfe bieten verschiedene Initiativen ihre Waren zum Verkauf an. Die Erlöse sollen dann dem guten Zweck zur Verfügung stehen. Vor der diesjährigen Ausgabe gab es aber auch Diskussionen.

Der Marktplatz der Hilfe, ein karitativer Weihnachtsmarkt, der im Jahre 2007 mit dem Ehrenamtsfonds des Kreises Wesel ausgezeichnet wurde, wird am 26. November zum 17. Male unter dem Motto „Wir helfen anderen, helfen Sie uns helfen“ veranstaltet. Am Mittwochabend stellten der Initiativkreis-Sprecher Werner Gertzen und die beiden Mit-Organisatoren Hildegard und Klaus-Peter Franke den Ablauf und die teilnehmenden Gruppen vor.

Zum ersten Mal findet der Marktplatz der Hilfe nicht mehr auf dem Kirchplatz statt, sondern im Pfarrheim an der Erler Straße 9 und auf dem Außengelände zwischen Erler Straße und Heinestraße. Der Versuch, den Marktplatz der Hilfe und den Weihnachtsmarkt der Werbegemeinschaft am selben Tag auf der Mittelstraße zusammenzulegen, scheiterte auch in diesem Jahr. Jede Gruppe beharrte auf dem eigenen Termin. „Wir wollen keine Lückenfüller sein“, lehnte Werner Gertzen den Vorschlag der Werbegemeinschaft ab, die karitativen Stände auf der Mittelstraße zwischen den gewerblich orientierten Ständen zu positionieren.

Info Bald könnte es einen neuen Sprecher geben Abschied Zum letzten Male stellte der Sprecher Werner Gertzen die Planungen für den Marktplatz der Hilfe vor. Als im Jahre 2013 aus gesundheitlichen Gründen der 71-jährige Klaus Schneider sein Amt zur Verfügung stellte, das er im Jahre 2004 übernommen hatte, sprang der damals 65-jährige Werner Gertzmann, der 37 Jahre zuvor von Oberhausen nach Schermbeck umgezogen war, in die Bresche.

Zwischen 10 Uhr und 18 Uhr treten 13 karitative Gruppen mit etwa 100 ehrenamtlichen Kräften an, um die Besucher auf die nahende Weihnachtszeit einzustimmen und durch den Verkauf von Produkten einen Erlös zu erwirtschaften, der ganz unterschiedlichen Adressaten zugeführt wird, denen allen gemeinsam die Bedürftigkeit ist.

Um 11 Uhr eröffnet der Bürgermeister oder einer der beiden ehrenamtlichen Bürgermeister im Beisein der Pfarrer und des Nikolaus Manfred Knappernatus das Fest. „Ich freue mich wahnsinnig, wieder viele Kinder zu sehen zu können“, ist Nikolaus voller Vorfreude auf die Begegnung mit Kindern, denen er auch etwas von der Bedeutung des heiligen Mannes erzählen möchte.

Danach wird zum Bummel über den Marktplatz eingeladen. Der von zahlreichen Ehrenamtsgruppen veranstaltete Markt unterstützt Menschen, die der Hilfe dringend bedürfen.

Das Team „Kerzen basteln“ hat, wie schon seit vielen Jahren, schon früh im Jahr angefangen, Kerzen für schöne Momente, also Weihnachtskerzen, Kinderkerzen, Taufkerzen, Hochzeitskerzen, Trauerkerzen und Geschenkkerzen zu besonderen Anlässen, zu verzieren. So kann das Team eine Auswahl von über 100 Kerzen anbieten. Der Erlös soll in Schermbeck bleiben.

Die Gruppe Kinderferienlager (KiFeLa) bietet Glühwein und Crepes an, um den Erlös für die Schermbecker Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Die Q2-Schüler der Gesamtschule laden zu ihrer Plätzchenbar ein; sie spenden die Hälfte des Erlöses und übergeben die andere Hälfte an die Abi-Kasse.

Das Superhelden-Team Schermbeck ist in diesem Jahr zum ersten Mal dabei und möchte die Besucher mit Hotdogs, Brühwürstchen, Popcorn und Erfrischungsgetränken verwöhnen. Außerdem bietet die Gruppe Häkeltiere und Adventskalender im Glas an. Den Erlös bekommt das Palliativzentrum in Datteln.

Ein sechsköpfiges Team betreut die Cafeteria in der Bücherei. Es können auch Kuchenstücke für den heimischen Verzehr gekauft werden. Im selben Raum bietet der Eine-Welt-Kreis Waren aus fairem Handel an. Der Förderverein des privaten Kindergartens Stenkampshof bietet Waffeln und Kekse an und lädt Kinder zum individuellen Gestalten von Lebkuchenherzen mit Zuckerguss, Zuckerstreusel und Gummibärchen ein. Glühwein und Bratwurst bieten die Pfadfinder an.

Die von der Kreativgruppe des Lühlerheims gebastelten hölzernen Tannenbäume und Wichtel passen zur Weihnachtszeit. Ein Teil des Erlöses wird Flüchtlingen aus der Ukraine übergeben. Ein Frauen-Team bietet unter anderem Plätzchen, Liköre und Apfelpunsch an. Für das leibliche Wohl sorgt der indische Kochkreis um Pastor Xavier Muppala. Am Stand der Kolpingsfamilie gibt es auch in diesem Jahr den legendären schwedischen Glögg. Den Erlös teilen sich die Indienhilfe und eine Tafel. Die Messdiener laden zum Braten von Stockbrot ein.

Das Verkaufsangebot reicht von „A“ wie Adventskränze bis „Z“ für zarte Pralinenkreationen. Ob Bastelarbeiten, Dekoartikel oder Geschenkartikel, kunsthandwerkliche Kreationen oder Schmuck- und Zierkerzen, ob selbstgemachte Leckereien wie Pralinen, Liköre oder Plätzchen: Beim Bummel über den Markt bleiben keine Wünsche offen.