Rund um die Ludgeruskirche in Schermbeck : Markt der Hilfe erneut Publikumsmagnet

Mit ihrer Leiterin Dajana Behnert zeigten die Nachwuchstänzer des Tanzclubs Grün-Weiß Schermbeck beim 16. Marktplatz der Hilfe um die Mittagszeit ihr tänzerisches Können. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Zum 16. Marktplatz der Hilfe rund um die Ludgeruskirche kamen am Samstag Besucher aus Nah und Fern. Das Geld, das an den Verkaufsständen eingenommen wurde, wird für soziale Zwecke eingesetzt.

Es war schon ziemlich kalt am Samstag. Doch das hielt viele Besucher nicht ab, zum Markt der Hilfe nach Schermbeck zu kommen. Zumal ja auch die Sonne von einem wolkenlosen Himmel schien.

Im geöffneten Kirchenportal der Ludgeruskirche stehend, sang der von Elisabeth Klingner geleitete Kinderchor der Schermbecker Grundschule Weihnachtslieder, bevor Nikolaus Manfred Knappernatus im Beisein des Festorganisators Werner Gertzen und der beiden Pfarrer Dieter Hofmann und Klaus Honermann die Gäste begrüßte und anschließend Süßigkeiten an die Kinder verteilte.

Info Erlöse kommen sozialen Zwecken zugute Motto treu geblieben Jeder Stand blieb dem Motto des 16. Marktes treu: „Wir helfen anderen, helfen Sie uns.“ Die Erlöse verwenden die Gruppen komplett für soziale und karitative Zwecke. „Ich freue mich, dass es die Bezeichnung ,der Hilfe‘ gibt. Es ist hier kein Weihnachtsmarkt, aber hier ‚wird Sie geholfen‘, und Hilfe bedeutet Mensch sein“, so Pfarrer Honermann.

Das Verkaufsangebot reichte von „A“ wie Adventskränze über „P“ wie Plätzchen bis „Z“ für zarte Pralinenkreationen. Da gab es kreative Marmeladen-Variationen, Glühwein, Kinderpunsch am Stand des Fördervereins der ehemaligen Maximilian-Kolbe-Schule, kunstvoll mit Wachsplatten verzierte Kerzen vom sechsköpfigen „Kerzenteam“, das den Erlös für Projekte in der Ludgerus-Partnergemeinde „Nuestra Senora de la Paz“ in San Cristóbal spendet, von Nadine Schawinsky gebastelte Engel, die sie zugunsten der Krebshilfe verkaufte und noch einen Euro pro verkauftem Engel dem Kindergarten Stenkampshof spendete, weil sie deren Stand mitbenutzen durfte. Das Kindergartenteam bot Plätzchen und Waffeln an.

Das „Frauenteam Schermbeck“ war gleich mit zwei Ständen vertreten. An einem Stand wurden selbst genähte Nackenkissen, Rucksäcke, Einkaufstaschen, Kräuterkissen und selbst gestrickte Socken angeboten. Eine Plätzchen-Mischung gab es am zweiten Stand. Den Erlös teilen sich die Schermbecker Pfarr-Caritas und das Borkener Rotkreuzmobil „Carpe diem“.

Die Bastelgruppe des Lühlerheims und die Hospizinitiative Wesel boten hölzerne Sterne, Ringe, Tannenbäume und Kerzenständer an. Die Kolpingsfamilie sammelte gebrauchte Handys zu Gunsten von Missio. „Himmlische Pakete“ am Stand des Tanzclubs Grün-Weiß Schermbeck ersparten den Käufern das Verpacken und Verschnüren von Geschenkpaketen. Ruth Paßmann und Hannelore Karbenk verkauften Stollen und Schwarzbrot zu Gunsten des Freundeskreises Las Torres. Der Ludgerus-Nähkreis vermarktete Produkte der Nähschule in Ponugodu und Strampler, Schlafsäcke, Hosen und Pippi-Langstrumpf-Schürzen, die der Nähkreis im Pfarrheim an der Erler Straße seit Wochen genäht hatte.