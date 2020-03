Christdemokraten in Schermbeck : Marc Lindemann bleibt CDU-Chef

Scherembeck Beim CDU-Ortsverband Schermbeck standen jetzt unter anderem Vorstandswahlen auf dem Programm.

Kathrin Felisiak, die schon Schriftführerin in der Jungen Union war, wurde ebenso zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wie der Polizeibeamte Rainer Gardemann, der seit 1989 Ratsmitglied ist und als Vorgänger von Christian Hötting den CDU-Ortsverband Schermbeck leitete. Gardemann ist Fraktionsvorsitzender der CDU und Kreistagsmitglied. Als Mitgliederbeauftragte gehört Sebastian Püthe dem Vorstand an. Schriftführer ist Pascal Scheidt. In Abwesenheit wurde Christian Schröder, der Vorsitzende der CDU-Mittelstandsvereinigung, zum stellvertretenden Schriftführer gewählt. Beisitzer wurden Hildegard Franke, Andreas Heuwing, Danny Kotar, Elke Paulke, Stefanie Schulz, Ulrich Stiemer, Alexander Warmers und Florian Weßel.

In der kommenden Woche tagt der neue Vorstand. In dieser Sitzung geht es vor allem um die Kommunalwahl am 13. September. „Auf einer weiteren Mitgliederversammlung des Ortsverbands“, so Lindemann, „werden wir dann die Ratskandidaten sowie die Ersatzvertreter nominieren. Anschließend wird der Gemeindeverband die offizielle Aufstellungsversammlung für alle Ratskandidaten, die Reserveliste und den Bürgermeister vornehmen.“ Mit dem Wahlkampf will die CDU direkt nach den Sommerferien am 11. August beginnen.