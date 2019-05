Angebot der Ludgerusgemeinde Schermbeck : In alter Abtei neue Kraft schöpfen

In der Benediktinerinnenabtei St. Hildegard in Rüdesheim sollen Trauernde aus Schermbeck neuen Lebensmut gewinnen . Foto: Krebs, Andreas (kan)

Schermbeck Schermbecker Ludgerusgemeinde bietet Begegnungstage für Trauernde an.

Die Katholische Kirchengemeinde St. Ludgerus lädt zu Begegnungstagen für Trauernde ein. „Die Begegnungstage in der St. Hildegard-Abtei in Rüdesheim am Rhein können helfen, eigene Kraftquellen wieder zu entdecken“, lädt Pastoralreferentin Birgit Gerhards zur Teilnahme ein. Die Natur, Gespräche, Entspannung, Zeiten für sich und kreatives Erleben werden Elemente der gemeinsamen Zeit sein. Birgit Gerhards übernimmt als ausgebildete Trauerbegleiterin die Leitung der Tage in Rüdesheim. Unterstützt wird sie von der Münsteraner Sterbe- und Trauerbegleiterin Hildegard Pröbsting.