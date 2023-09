Trotzt Verbot auf der Marellenkämpe Lkw sind sogar rückwärts und ohne Licht in der Engstelle unterwegs

Bereits am 12. Juli hatte das IG-Mitglied Gregor Sebastian der Gemeinde per Mail die Verkehrsmissstände gemeldet. Da die Mail unbeantwortet blieb, wurde die aktualisierte Mail am 14. August erneut gesendet. In der Fragestunde für Einwohner im Rahmen der Ratssitzung wurde auch von starken Straßenschäden berichtet, die inzwischen auch durch Fotos belegt wurden. Auf die Frage, wer die Kosten für die Schadensbeseitigung aufkommt, verwies Bürgermeister Mike Rexforth auf die Gemeinde.