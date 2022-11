Politik in Schermbeck : So war der Besuch von Landrat Ingo Brohl bei seinen Parteifreunden

So war der Besuch von Landrat Ingo Brohl bei seinen Parteifreunden

Politik in Schermbeck

Ingo Brohl diskutierte mit der CDU in Schermbeck über die aktuelle Zeit (Archivbild). Foto: Armin Fischer (arfi)

Schermbeck Der CDU-Gemeindeverband tagte am Dienstag im Landgasthof Triptrap. Mit dabei war auch der Landrat. Man sprach über die aktuelle Lage in der Welt.

36 der insgesamt 201 Mitglieder des CDU-Gemeindeverbands beteiligten sich am Dienstagabend an der Jahreshauptversammlung im Landgasthof Triptrap. Als Gäste konnte der Vorsitzende Ulrich Stiemer auch den Landrat Ingo Brohl und den CDU-Kreisfraktionsvorsitzenden Frank Berger begrüßen.

„2021, 2022 war immer noch geprägt von der Corona-Pandemie und damit unter anderem mit vielen Einschränkungen für unsere politische Arbeit verbunden“, begann Ulrich Stiemer seinen Bericht über den Zeitraum zwischen der letzten Jahreshauptversammlung am 20. Juli 2021 und dem November 2022. Im Jahre 2021 beschäftigte sich die CDU vor allem mit den Bundestagswahlen am 26. September. „Es fehlte der Schwung der letzten Jahre“, begründete Stiemer das schlechte Abschneiden der CDU.

Erfolgreicher war die CDU im Landtagswahlkampf. „Der hatte es in sich“, stellte Stiemer fest. Es sei der intensivste Wahlkampf gewesen, den er erlebt habe. „Die CDU-Kandidatin Charlotte Quik hat alles gegeben und wir auch“, bewertete Stiemer den Erfolg der CDU und verwies auf mehrere Veranstaltungen in Schermbeck, an denen Charlotte Quik teilnahm.