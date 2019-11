Veranstaltungsreihe in Schermbeck : Landhelden bereichern die Kulturszene

Marcell Oppenberg berichtet am 27. November im Kulturausschuss über die Arbeit der Landhelden. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Die Schermbecker, die die örtliche Kulturszene bereichern, planen für die kommenden Monate viele weitere Veranstaltungen. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Von Helmut Scheffler

15 Jahre nach der Gründung 2004 ist die Schermbecker Kulturstiftung unter dem neuen Namen Schermbecker Landhelden neu durchgestartet. Der im April gewählte Vorstand hat unter Leitung von Marcell Oppenberg inzwischen einige Beiträge zur Bereicherung der örtlichen Kulturszene geleistet. Das zeigt ein Bericht von Sabrina Greiwe (Wirtschaftsförderung).

Den Anfang machte das Ensemble „The Rat Pack – alive and swinging“ am 14. Juni; 140 Gäste kamen zu dieser Auftaktveranstaltung ins Begegnungszentrum. 100 Gäste kamen zu Sarah Schmiths Auftritt. Etwa 100 Kinder sahen am 1. Oktober die Vorstellung „Der Sturm“ des Figurentheaters Seifenblasen in der ehemaligen reformierten Kirche. Die erste Ausstellung gestaltete die Künstlerin Regine Kielmann ab dem 10. Oktober in der Volksbank. Am 3. November verzauberte das Imprositationstheater „RatzFatz“ im Begegnungszentrum 69 Erwachsene mit einem Theaterstück.

Info Vorsitzender stellt Arbeit im Ausschuss vor Sitzung In der Sitzung des Kultur-, Schul-, Sport- und Sozialausschusses am Mittwoch, 27. November, stellt Marcell Oppenberg als Vorsitzender der Kulturstiftung die Arbeit der Schermbecker Landhelden vor. Beginn ist um 16 Uhr im Begegnungszentrum.

Auch in den kommenden Monaten laden die Schermbecker Landhelden zu interessanten kulturellen Veranstaltungen ein. Das Saxophon-Quartett „Pindakaas“ gastiert am 23. November in der ehemaligen reformierten Kirche. Die Musical-Gala „30 Jahre Brodway an der Ruhr“ ist am 11. Januar im Begegnungszentrum zu sehen. Die am 26. Januar in der ehemaligen reformierten Kirche stattfindende Veranstaltung „Marcus Schinkel“ passt zum Beethovenjahr.

Das Duo Beckmann-Gries gastiert mit seinem Kabarettkonzert unter dem Motto „Was soll die Terz…?“ am 29. Februar um 20 Uhr im Landhotel Voshövel in Weselerwald. Zum St. Patrick’s Day am 20. März ist eine Aufführung im Saal der Gaststätte Ramirez geplant. „Wildes Holz“ gastiert am 23. April ebenso im Begegnungszentrum wie die „Rod Stewart Show“ am 9. Mai. Den Abschluss im ersten Halbjahr 2020 übernimmt der bekannte Autor Klaus-Peter Wolf („Ostfriesenkrimis“) am 28. Mai im Begegnungszentrum.

Für alle Veranstaltungen liegen die Eintrittspreise zwischen 15 und 28 Euro im Vorverkauf. Vorverkaufsstellen sind das Rathaus, die Volksbank und die Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe sowie – für Veranstaltungen im Raathaus – die Online-Plattform Eventim.