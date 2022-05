Schermbeck : Wilkskamp bleibt Chefin der Landfrauen

Zum neuen Vorstand der Landfrauen Schermbeck gehören Annette Haddick, Gertrude Knufmann, Maria Schulte-Bocholt, Lydia Wilkskamp, Maria Temmler und Birgit Hohenhinnebusch (von links). Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Die Landfrauen Schermbeck haben getagt und ihr abwechslungsreiches Jahresprogramm vorgestellt. Los geht es mit dem Besuch des Arboretums Grenzenlust in Hamminkeln, für den man sich noch bis Samstag, 14. Mai, anmelden kann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helmut Scheffler

An der von Lydia Wilkskamp geleiteten Jahreshauptversammlung der Landfrauen Schermbeck in der Gaststätte Overkämping beteiligten sich 33 Frauen. Nach dem Bericht über die Aktivitäten seit der letzten Jahreshauptversammlung im Februar 2020 und nach dem Bericht der Kassenwartin Agnes Cornelis über die Einnahmen und Ausgaben des 95 Mitglieder zählenden Vereins leitete die ehemalige Geschäftsführerin des Kreisverbandes, Annegret Dedden, die Vorstandswahlen.

Lydia Wilkskamp wurde für vier Jahre einstimmig als Vorsitzende bestätigt. Dieses Amt übernahm die gebürtige Erlerin im Jahre 2018 von Marlies Weßel. Seit etwa 35 Jahren gehört sie zum Kreis der Landfrauen Schermbeck. Ulla Roring kandidierte nicht mehr für das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden. Ihre Nachfolgerin wurde die Üfterin Maria Schulte-Bocholt. Als Nachfolgerin der Kassenführerin Agnes Cornelis wurde Annette Haddick gewählt. Birgit Hohenhinnebusch löste die bisherige Schriftführerin Agnes Cornelis ab. Als Beisitzerinnen gehören Katja Ribbekamp, Gertrude Knufmann und Maria Temmler dem Vorstand an. Die aus dem Vorstand ausscheidenden Mitglieder erhielten einen Blumenstrauß und einen Schermbeck-Gutschein.

Info Für 2023 gibt es schon Termine zum Vormerken Vogelfutter Am 12. Januar 2023 stellen die Landfrauen Schermbeck ab 18 Uhr dekorative Vogelfutter-Kreationen her im Hause Temmler an der Westricher Straße. Versammlung Die nächste Jahreshauptversammlung des Vereins beginnt am 21. Januar 2023 um 9.30 Uhr im Landgasthof Triptrap. Vorsorge Eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht sind Thema eines Informationsabends, der am 9. Februar 2023 um 19 Uhr im Landgasthof Triptrap beginnt.

Der Versammlung wurde das Jahresprogramm 2022 vorgestellt. Am Samstag, 21. Mai, starten die Frauen um 13.30 Uhr mit privaten Fahrzeugen am Landgasthof Triptrap zum Arboretum Grenzenlust in Hamminkeln. Nach einer Parkbesichtigung wird ein Café besucht. Die Kosten betragen acht Euro bei eigener Bezahlung im Café. Anmeldungen nimmt Reni Woeste bis zum 14. Mai unter Tel. 02853 95123 entgegen.

Im Rahmen der „Tour de Buur“ wird am Samstag, 11. Juni, eine geführte Fahrradtour um das Thema „Alles Käse“ angeboten. Gestartet wird um 12 Uhr am Landgasthof Triptrap. Die Kosten betragen 25 Euro. Anmeldungen nimmt Gertrude Knufmann unter Telefon 02853 5713 entgegen.

„Auf, auf ins Grüne“ heißt das Motto einer Fahrradtour mit Übernachtung, die Annette Dahlhaus und Gisela Breil organisieren. Am Sonntag, 17. Juli, starten die Frauen um 9 Uhr an der Nikolaus-von-der Flüe-Bildtafel in Uefte. Die Kosten betragen 120 Euro. Anmeldungen nimmt Annette Dahlhaus unter Telefon 02853 3494 bis zum 30. Mai entgegen.

Wer dekorative Wanddeko gestalten möchte, kann am Freitag, 19. August, um 17 Uhr oder am Samstag, 20. August, um 14 Uhr zum Haus von Monika und Werner Steinkamp kommen. Die Teilnehmer sollen nach Möglichkeit Paletten-Bretter oder andere Bretter, einen Akkubohrer und Handschuhe mitbringen. Die Kosten betragen zehn Euro. Anmeldungen nimmt Gertrude Knufmann ab dem 1. Juli unter Telefon 02853 5713 entgegen.

Zum Kochen „Ut Pott un Pann“ mit Irmgard Steinkamp können die Frauen am Dienstag, 20. September, zwischen 19 und 22 Uhr zur Julia-Koppers-Gesamtschule in Raesfeld kommen. Die Teilnehmer werden gebeten, eigene Getränke, eine Schürze und Vorratsdosen mitzubringen. Die Kursgebühr beträgt etwa 20 Euro inklusive Lebensmittelumlage. Anmeldungen nimmt Birgit Hohenhinnebusch bis zum 16. September unter Telefon/Whats App 0162 4749 052 entgegen.

Am Mittwoch, 5. Oktober, führt eine Radtour zum Ernteteppich in der St.-Johannes-Kirche in Kirchhellen. Anschließend wird ein Café besucht. Die Teilnehmer starten um 13.30 Uhr an der Ludgeruskirche in Schermbeck. Anmeldungen übernimmt Annette Dahlhaus unter Telefon 02853 3494.

Einen „sagenhaften“ Klönnachmittag veranstalten die Frauen am Donnerstag, 20. Oktober, ab 15 Uhr in der Gaststätte Overkämping. Bei Spiel, Kaffee und selbst gebackenem Kuchen hören die Frauen von Sagen und Legenden. Es wird gebeten, ein in Zeitungspapier eingepacktes Buch mitzubringen. Anmeldungen nehmen Katja Ribbekamp (Tel. 02853 6040604) und Maria Wieschus (Telefon 02853 620) entgegen.

Zum Spielenachmittag „Doppelkopf & Co.“ treffen sich die Frauen am Donnerstag, 10. November, im Landgasthof Triptrap. Zwischen 16 und 19 Uhr kann man Doppelkopf, Rommé, Skip-Bo oder Phase 10 spielen. Maria Temmler nimmt bis zum 6. November unter Tel./Whats App 01575 840 99 36 entgegen.