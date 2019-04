Heimatverein Gahlen : Laienspielschar führt neuen Schwank auf

Schermbeck Die älteste Arbeitsgruppe des Heimatvereins Gahlen lädt für den 7. und 12. April ins Café Holtkamp ein.

Die „Mutter der Kompanie“ ist Elsbeth Klein, die die Stücke vorschlägt, Regie führt und in die Rolle der Souffleuse schlüpft. Weitere Mitglieder der Laienspielschar sind Gerd Becks, Marion Eifert, Renate Eschenröder, Edith Hülsemann, Uschi Mönninghoff, Volker Rademacher, Karsten Ruloff und Markus Walbrodt. Rademacher ließ sich während seiner Regentschaft als Schützenkönig im Jahr 2014 von den Aktivitäten der Spielschar begeistern und stellte fest: „Das ist was für mich, da möchte ich mitmachen“. Gesagt, getan. Im Jahr 2015 war er bei der Aufführung bereits dabei. Dass er selbst kein Platt sprach, stellte kein Problem dar. Auch Uschi Mönninghoff wollte es immer mal lernen, hatte es im Heimatverein vor zwei Jahren mal erwähnt, und: „Zack war ich dabei“, berichtet sie lachend.

Termine Die Laienspielschar des Heimatvereins Gahlen führt ihr Stück am Sonntag, 7. April, um 16 Uhr, und am Freitag, 12. April, um 19 Uhr im Café Holtkamp, Kirchstraße 37, auf.

Markus Walbrodt nach seiner Motivation gefragt, zeigt gleich den Humor, der in der Truppe herrscht „Ich wurde genötigt“, behauptet er grinsend. Doch eigentlich ist das Theaterspielen etwas, was er immer gern gemacht habe, als Jugendlicher zum Beispiel bei „Ten Sing“. Edith Hülsemann und Karsten Ruloff behaupten, von Renate Eschenröder in den 90er Jahren rekrutiert worden zu sein.

Marion Eifert ist seit zwei Jahren dabei und der plattdeutschen Sprache nicht mächtig. Sie lässt sich ihren Text in Lautschrift aufschreiben, „Dann klappt das super“, sagt sie. Eine „alte Häsin“ in der Gruppe ist Renate Eschenröder. Sie weiß gar nicht, wie lange sie schon dabei ist. Ende der 80er Jahre mutmaßt sie. Sie wurde von Hans Heckermann angeworben und ist der Truppe seit der Zeit treu. Gerd Becks, der auch die Plattdeutsch-AG in der Gemeinschaftsgrundschule leitet, darf in der Laienspielschar natürlich nicht fehlen.