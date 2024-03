Schermbecker Landhelden laden ein Kultur- und Weinfest am ersten Juli-Wochenende am Rathaus

Am Sonntag stehen Dr. G. And the Disco Divas auf der Bühne an der Ostseite des Rathaus-Platzes. Die zehnköpfige Band bringt den unverwechselbaren Sound aus der Blütezeit der Disco-Musik auf die Bühne. Neben Gesang, Gitarre, Bass und Schlagzeug komplettiert die Band die typische Instrumentierung der Disco-Musik mit Keyboard, Trompete, Saxophon, Posaune und Percussion.