Auf B 58 in Schermbeck-Bricht : Kradfahrer bremst vor Blitzer, stürzt und verletzt sich

Mit einem Rettungswagen wurde der verletzte Kradfahrer in ein Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Nicolas Armer

Schermbeck Bei einem Verkehrsunfall auf der Weseler Straße (B 58) in Schermbeck-Bricht ist am frühen Mittwochabend ein 58-jähriger Kradfahrer aus Dinslaken schwer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

