In der Gemeinde Schermbeck : Kosten für Flüchtlinge liegen unter dem NRW-Schnitt

Schermbeck Im Zusammenhang mit der geplanten Einstellung eines Sozialarbeiters für die Flüchtlingsbetreuung hatte die Schermbecker Ratsfraktion Bürger für Bürger (BfB) im März den Antrag gestellt, eine Ergebnisrechnung für die Flüchtlingshilfe für die Jahre 2016 bis 2018 vorzulegen.

Kämmerer Frank Hindricksen weist zudem darauf hin, dass im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes 2019 weitergehende Daten zur Flüchtlingshilfe gegeben wurden. Dabei hat sich die Verwaltung auf ein vom Land initiiertes Erhebungsverfahren gestützt, mit dem in ganz NRW für das Jahr 2017 quartalsweise in einem komplexen und umfangreichen statistischen Verfahren die Kosten je Flüchtling bei den Kommunen ermittelt werden sollten, um die gewährten Pauschalbeträge des Landes an die Kommunen umzusetzen. Nach diesem Erhebungsverfahren hat die Verwaltung der BfB die Aufwendungen für das Jahr 2017 mitgeteilt. Danach betrugen die monatlichen Kosten je Flüchtling in Schermbeck rund 827 Euro, während der Vergleichswert in NRW bei 866 Euro lag. Die Verwaltung weist zudem auf ein Gutachten hin. Das kommt zu dem Schluss, dass eine Spitzabrechnung je Kommune praktisch nicht realisierbar sei.