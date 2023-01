Musik in Schermbeck Diese Konzerte sind in der St. Georgskirche geplant

Ein Lesekonzert zum Leben und Werk von Nicolò Paganini erwartet die Besucher am 17. September um 17 Uhr in der Georgskirche. Die Schauspielerin Dorothea Baltzer übernimmt als Sprecherin die Berichte über Paganini. Sie erhielt ihre Ausbildung am Theater tri-bühne in Stuttgart. In der Georgskirche sorgt der Violinist Ingolf Turban für die musikalische Gestaltung. Er wurde bereits mit 21 Jahren Erster Konzertmeister der Münchener Philharmoniker. 1988 verließ er das Orchester und begann eine erfolgreiche Solistenkarriere. 1995 erhielt er eine Professur an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Seit 2006 ist er Professor an der Hochschule für Musik und Theater München.