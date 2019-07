Schermbeck : Kontroverse um Bauland-Preise

Schermbeck Der Liegenschaftsausschuss befasste sich mit Kosten für Wohnbaugrundstücke.

Die Vergabe von gemeindlichen Wohnbaugrundstücken im Baugebiet des Bebauungsplanes Nr. 51 „Wohnbebauung Borgskamp“ löste am Mittwoch längere kontroverse Diskussionen im Bau- und Liegenschaftsausschuss in Schermbeck aus. Es ging dabei im Kern auch um die Frage, wie sehr sich Schermbeck auch um Einkommensschwächere kümmert. Die Verwaltung hatte in der Sitzungsvorlage Netto-Grundstückspreise in Höhe von 150 Euro pro Quadratmeter vorgeschlagen für Bereiche, die im Bebauungsplan als „Allgemeines Wohngebiet“ ausgewiesen wurden, und 130 Euro für jene Bereiche, in denen ein „Mischgebiet“ vorgelegt wurde.